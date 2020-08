Golf: Ventura spilte seg opp og greide cuten

NTB Sport

Ventura var ett slag over par etter 11 spilte hull fredag, men birdie på 14., 15., 16. og 17. hull sørget for at han var tre under. Selv en bogey på siste hull kunne ikke ødelegge. Med en 68-runde er han tre slag under par totalt, og det holder til videre spill.

Bogey på 1., 6. og 10. hull ble balansert av birdie på 3., 8. og 9. hull, men Ventura var på feil side av streken som skiller dem som skal spille videre i helgen fra dem som ikke får det. En ny bogey på 11. hull gjorde at det så relativt mørkt ut.

Deretter fulgte nordmannens birdiebonanza, som løftet ham på riktig side av streken med trygg margin.

Det ligger an til at man må være to under par etter to runder for å få være med videre. Ventura er foreløpig på delt 47.-plass.

Tre mann er i delt ledelse 10 slag under par: Tom Hoge, Kim Si-woo og Talor Gooch.

