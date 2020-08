Smutthull i karantenereglene sikrer NM-start for norske sykkelproffer

NTB Sport

Det var først ventet et stort frafall av norske sykkelstjerner i NM på Ringerike 23. august ettersom det kun er sju dager mellom arrangemnentet og det franske etapperittet Critérium du Dauphiné.

Der skal Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm og Carl Fredrik Hagen delta.

De så for seg en karantenetid på ti dager, men Norges Cykleforbund har funnet et «smutthull» i karantenereglene, som gjør at de likevel kan delta i NM, skriver TV 2.

– I stedet for ti dagers karantene, så kan man ta to tester når de kommer hjem. Hvis begge er negative så er de fri til å stille, forteller sportssjef Hans Falk til kanalen.

Rytterne må teste seg mandag når de kommer hjem fra Frankrike, og en ny test fredag. Dersom resultatene fra fredagens test er klar innen søndag, stiller Kristoff & co. til NM-start.

(©NTB)