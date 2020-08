Uno-X trekker seg fra polsk ritt av koronafrykt

NTB Sport

Det opplyser laget via Twitter. Det var Eurosport som først omtalte saken.

Uno-X-laget opplyste mandag at det var ankommet Polen og var klar for sykkelritt. To dager senere har de ombestemt seg.

«Ettersom vi ikke kan garantere for sikkerheten til vårt støtteapparat og våre ryttere, har vi dessverre valgt å trekke oss fra rittet med umiddelbar effekt», skriver Uno-X.

«Etterlevelse av UCIs (Det internasjonale sykkelforbundet) covid-19-protokoll er første prioritet i disse veldig spesielle tidene».

Polen er per nå ikke rødmerket av helsemyndighetene, men er blant landene som Folkehelseinstituttet har anbefalt som røde. Det betyr at man snart kan vente seg ti dagers karantene ved innreise til Norge fra Polen.

Jonas Abrahamsen, Daniel Hoelgaard, Julius Johansen, Erik N. Resell, Anders Skaarseth og Torstein Træen var rytterne som etter planen skulle ha konkurrert i Polen.

(©NTB)