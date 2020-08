Spektakulært Haaland-show i treningskamp, scoret to og assisterte

NTB Sport

Nordmannen serverte ballen på det berømte sølvfatet da Giovanni Reyna gjorde 1-0 13 minutter ut i 1. omgang.

36 minutter senere var det duket for 2-0, og igjen var det Erling Braut Haaland i hovedrollen. Han dro seg inn i 16-meteren, men ble felt og fikk straffespark. Haaland satte selv straffen. Han sendte keeperen til det ene hjørnet og satte ballen iskaldt i mål motsatt.

Rett før pause ble det 3-0, og igjen var det Haaland som scoret enkelt fra kort hold etter glimrende forarbeid av Immanuel Pherai.

Det er smått utrolig at Borussia Dortmund ikke ledet med flere mål til pause. To ganger var Haaland uegoistisk og satte opp lagkamerater for åpent mål, men både snakkisen Jadon Sancho og nevnte Pheria blåste sjanser så store at det nesten ikke er mulig å beskrive for hvor store de egentlig var.

Det skal godt gjøres å markere seg mer enn det Haaland maktet i de første 45 minuttene av onsdagens treningskamp.

Borussia Dortmund byttet samtlige spillere til annen omgang, og det ble med de 45 minuttene for Haaland.

Kampen er ikke ferdigspilt.

Treningskampen ble vist på VG.no

