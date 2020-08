Sigurdarson aktuell for LSK-retur

NTB Sport

– Jeg har vært i tett kontakt med Björn siden han dro fra LSK. Vi har snakket mye sammen, og han har aldri lagt skjul på at han kan tenke seg å komme tilbake til LSK en gang når timingen er riktig. Jeg kan bekrefte at dette er et «case» nå, men ingenting er klart, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK til lokalavisen.

Sigurdarson har spilt for Rostov i Russland de siste sesongene. Like før koronautbruddet spilte han én kamp på lån i kypriotiske Apoel. Når overgangsvinduet åpner i september, kan han havne i Lillestrøm.

– Timingen kan være riktig nå, men finansieringen må på plass. Det er det vi snakker om nå, sier Mesfin.

Lillestrøm har hatt en skuffende sesonginnledning og ligger på 9.-plass i 1. divisjon.

