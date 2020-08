NTB Sport

Det framgår av en oversikt på arrangørens nettsted.

Turneringen i New York er oppkjøring til Grand Slam-turneringen US Open. Ruud har bestemt seg for å spille de kommende turneringene i USA til tross for at landet er hardt rammet av koronaviruset.

Den norske tennisprofilen skal etter planen spille både single og double i neste ukes oppkjøringsturnering.

Verdensstjerner som Novak Djokovic, Dominic Thiem og Andy Murray er også påmeldt. Sistnevnte har fått wildcard.

(©NTB)