Graham Hansens mesterligamotstander i koronatrøbbel

NTB Sport

21. august skal Atlético Madrid spille kvartfinale mot Caroline Graham Hansens Barcelona. Oppladningen til det oppgjøret blir ikke som tenkt.

Nå sliter nemlig Madrid-laget med koronaviruset. Onsdag ble det bekreftet at fire personer har testet positivt.

I en uttalelse fra klubben heter det at svarene på testene kom tirsdag, etter at spillere, trenere og støtteapparat ble testet dagen før. De nye testene ble tatt etter at det ble avdekket positive prøver i klubben fredag.

De positive prøvene forrige uke har ført til at laget har innstilt treningene og isolert spillere og trenere. Klubben opplyser også at ingen av spillerne viser symptomer på viruset, og at de er isolert i sine respektive hjem.

De vil bli testet på ny i løpet av de neste dagene. Inntil videre er all aktivitet satt i bero.

(©NTB)