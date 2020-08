Kamp i mesterligakvalifiseringen avlyst på grunn av koronasmitte

NTB Sport

Finalen i den innledende kvalifiseringsrunden skulle i utgangspunktet spilles i Nyon klokken 18 tirsdag. Det er sveitsiske helsemyndigheter som i samråd med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har fattet beslutningen om at kampen ikke kan spilles.

Mest sannsynlig betyr det at det er nordirske Linfield som får møte Legia Warszawa i 1. kvalifiseringsrunde neste uke.

Hele Drita-laget er satt i karantene. Klubben hadde allerede én spiller som var smittet av koronaviruset og testet positivt sist fredag. Spilleren som nå har fått påvist smitte testet negativt fredag, men deretter positivt mandag. Han har vært i kontakt med flere andre medlemmer av klubben de siste dagene. Samtlige av de andre klubbmedlemmene testet negativt for viruset før de kom til Sveits.

Det er ikke formelt avgjort hvordan man skal avgjøre duellen mellom Drita og Linfield, men det ligger an til seier på walkover for det nordirske laget. Uefas spesialregelverk for gjennomføring av mesterligasesongen 2020/21 sier nemlig at den innledende kvalifiseringsrunden skal være ferdigspilt senest fredag 14. august.

Uefa opplyser at saken er sendt videre til forbundets kontroll- og disiplinærkomité, som skal fatte en endelig beslutning.

