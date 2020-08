Fabio Jakobsen i bedring etter skrekkvelt, reiser hjem onsdag

NTB Sport

Det melder hans lag Deceuninck-Quickstep i en uttalelse.

– Fabio Jakobsens tilstand er i gunstig utvikling, i den grad at han onsdag vil bli overført til sykehuset i Leiden i Nederland. Der vil ytterligere behandling av hans skader finne sted, står det.

Jakobsen pådro seg svært omfattende skader da han i spurten på 1. etappe i verdenstourrittet i Polen ble presset mot gjerdet av landsmannen Dylan Groenewegen. Han stupte ut av løypa i høy hastighet.

Tilstanden ble i timene etter velten betegnet som livstruende, men etter en fem timer lang operasjon kom beskjeden fra sykehuset om at han var utenfor livsfare. Han pådro seg en rekke brudd i ansiktet samt skader i ganen og luftrøret. Han ble holdt i kunstig koma i to dager.

– For en uke siden trodde vi at han skulle dø. Det er fantastiske nyheter at han allerede kan reise til Nederland for å være nær sin familie, sier teamsjef Patrick Lefevere ifølge NOS.

(©NTB)