Carlsen knuste Ding igjen og kan sikre finaleplass onsdag

Semifinalene avgjøres i best av fem kamper, og Carlsen har nå to sjanser til å ta den ene seieren han mangler for å møte Hikaru Nakamura i finalen. I best av tre-formatet fra tidligere turneringer ville han allerede vært finaleklar.

– Jeg synes det er passende med flere kamper og mer sjakk i finalen, så jeg synes det er helt fint. Og vi får se om jeg ikke blir finaleklar også i best av fem, sa Carlsen til Chess24.

Etter at Ding brøt den norske sjakkstjernens lange seiersrekke ved å vinne den første kampen søndag, slo Carlsen knallhardt tilbake. Både mandag og tirsdag avgjorde han med to seirer og en remis i de tre første partiene.

– Det ble litt som i går. Når jeg først vinner et parti, setter det veldig tonen. Hva kan man si? I fire partiers matcher gjelder det å vinne først. Det er akkurat som at det lønner seg å score først i fotball, sa Carlsen til TV 2.

Med svarte brikker holdt Carlsen kineseren til remis i det første hurtigsjakkpartiet, som var over allerede etter 22 trekk, mens han i neste parti gikk seirende ut av en svært spennende dyst med hvite brikker.

Spennende

Nordmannen tok initiativet i partiet og hadde muligheten til å slå «knockout» på Ding tidlig, men så ikke de riktige trekkene i den svært kompliserte stillingen. Han slapp Ding inn i partiet, og etter hvert var det en mer åpen stilling på brettet. Da begge spillere var presset på klokka var det Carlsen som holdt hodet kaldest. Etter 55 trekk måtte Ding gi seg.

– Jeg var ikke veldig fornøyd med at jeg mistet fordelen min der, men jeg måtte bare kjempe videre, og det ordnet seg heldigvis ganske fort. Men i alle disse matchene handler det litt om marginer, og jeg hadde dem med meg i begge de skarpe sicilianske partiene vi hadde i dag, sa Carlsen til TV 2.

I tredje parti hadde Carlsen innledningsvis et lite overtak, men Ding så ut til å ha vendt partiet i sin favør. Et tabbetrekk av kineseren, som hadde tidstrøbbel, sørget for at Carlsen kunne innkassere seieren både i partiet og tirsdagens kamp allerede etter 29 trekk.

Vil ha hviledag

Carlsen kan med seier også onsdag skaffe seg en hviledag før finalen som starter fredag. Lykkes ikke det, har han en ny sjanse til å slå ut Ding torsdag.

– Jeg skal gjøre alt for å få det unnagjort onsdag, men jeg tar det jeg får, sa Carlsen.

Det er allerede klart at Hikaru Nakamura får to hviledager før finalen, etter at han slo Daniil Dubov i tre strake kamper. Tirsdag vant amerikaneren tredje parti med svarte brikker etter to remis innledningsvis, og Dubov greide ikke å svare med seieren han trengte i det siste partiet.

I forrige turnering, Legends of Chess, vant Carlsen alle de 13 kampene han spilte. Han slo alle de ni andre deltakerne i grunnserien og vant både semifinale og finale i to strake dueller.

Turneringen avgjøres i en finale i best av sju kamper. Det skal spilles hver dag i inntil en uke. Vinneren av sjakkturneen stikker av med rundt 2,7 millioner kroner.

