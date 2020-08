Timerekorden til Moen underkjennes – løp med sko som ikke var godkjent

NTB Sport

– Jeg angrer vilt på at jeg sprang, sier Sondre Nordstad Moen til Fædrelandsvennen.

Fredag kveld løp han 21.131 meter i løpet av en time på Kristiansand stadion. Det var 187 meter lenger enn det nederlandske Jos Hermes løp i 1976.

– Rekorden vil ikke bli godkjent. Skoene han brukte er ikke i samsvar med reglene, og det ble løperne informert om på forhånd, sier Yannis Nikolau i medieavdelingen i WA.

Moen løp med den omstridte skoen Nike Vaporfly. Merket er av flere beskrevet som teknologidoping på grunn av sin spesielle såle.

Norges Friidrettsforbund ved sportssjef Erlend Slokvik søkte om medisinsk fritak, en såkalt TUE, for Moen for å forsikre seg om at han kunne bruke skoene.

– Denne TUE-en sendte vi inn tre dager før løpet i Kristiansand, men vi fikk ikke svar før fredag, og vi har fortsatt ikke fått endelig svar. Det svaret vi fikk fra World Athletics var at de som styrte med dette, var i Japan og ikke tilgjengelige for oss, sier Slokvik til TV 2.

Søknaden om det medisinske fritaket ble godkjent og sendt inn av landslagslegen Ove Talsnes.

– Man kan ikke bytte sko tre dager før et løp. En skiløper bytter ikke stavlengde så kort før en konkurranse. Og en skiskytter bytter heller ikke gevær på så kort tid, sier Slokvik.

(©NTB)