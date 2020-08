Atlético-spillerne Correa og Vrsaljko smittet av korona – alle andre friske

NTB Sport

Etter de to smittetilfellene måtte hele laget og støtteapparatet testes på nytt for viruset før Atlético kan sette kurs mot Lisboa for kvartfinale mot RB Leipzig i mesterligaen.

På sitt nettsted skriver Atlético at alle ble testet søndag, og at samtlige prøvesvar var negative. Samtidig opplyses det at Correa og Vrsaljko er de smittede spillere, og at de må holde seg hjemme i isolasjon.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) sier at det ikke er grunn til å utsette kampen, men Atléticos avreise er utsatt med én dag. Kampen mot Leipzig spilles torsdag.

