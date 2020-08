Ødegaard-beslutning på gang: Modric styrer veien videre

NTB Sport

Nordmannen har en sterk sesong bak seg i Real Sociedad, og det foreligger en opsjon om forlengelse på én til. I Sociedad ønsker man sterkt Ødegaard med videre.

Marca er svært godt informert rundt hva som hender i Real Madrid. Mandag er det avisens Real-ekspert som har forfattet saken der Ødegaard er sentral.

– Ødegaard har ikke utelukket å komme tilbake til Real Madrid, men han ønsker å være et førstevalg på midtbanen. Det kan skje (i sommer) dersom Luka Modric selges. Kilder i Real Madrid sier til Marca at Ødegaards framtid avklares denne uka.

Modric har bare ett år igjen av sin kontrakt, og han begynner å dra på årene. Kroaten fyller 35 år 9. september.

Salg

Real Madrid sikter mot å selge spillere for nesten 2 milliarder kroner i sommer for så å investere.

Modric er det fortsatt mulig å få noe igjen for. Nettstedet Transfermarkt har satt en verdi på cirka 130 millioner kroner for ham.

Utnevnelsen av Andrea Pirlo som Juventus-trener har satt i gang spekulasjoner rundt Real Madrids Isco og et mulig klubbskifte. Pirlo uttalte et par ganger at Isco (offensiv midtbanespiller) er en drømmemann for ham som tilrettelegger for Cristiano Ronaldo.

– For å vinne mesterligaen trenger du en spiller som Isco, er Pirlo sitert på i avisen Gazzetta dello Sport.

Real Sociedad starter sesongoppkjøringen fredag. Ødegaard har hatt knetrøbbel i en lengre periode, og det er uklart om han kan være med for fullt i begynnelsen av treningsleiren.

Real Madrid ble nylig slått ut av Champions League av Manchester City.

