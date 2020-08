Odd holder fast i 3.-plassen, storseier til Rosenborg

NTB Sport

Glimt og Molde er såpass mye bedre enn resten av lagene at det i realiteten er 3.-plassen Norges nest lag kjemper om. Etter 13 spilte serierunder er det Odd som er plassert som Norges tredje beste lag. Mushaga Bakenga har spilt ni kamper for Odd denne sesongen, tre av dem fra start, og målet mot Stabæk var hans første for sesongen.

Kristiansund kastet seg for alvor inn i medaljekampen etter 3-2-seieren hjemme mot Start. Det så lyst ut for laget fra Nordmøre da Bendik Bye ga dem ledelsen 1-0 13 minutter ut i 1. omgang. Kasper Skaanes snudde til 2-1 for start etter to scoringer, men gode Amahl Pellegrino ordnet først uavgjort 2-2 for KBK, og åtte minutter før full tid fikset Aliou Coly 3-2 og tre poeng.

Veton Berisha scoret begge målene til Viking da de snudde til 2-1-ledelse borte mot Aalesund, men en sen scoring av Niklas Castro sørget for uavgjort i sunnmørsbyen.

Drama

I Aalesund var det mest drama da Kristiansund tok ledelsen. Det ble stygge scener bare sekunder etter at Peter Orry Larsen hadde gitt AaFK ledelsen 1-0 etter seks minutters spill. Larsen ble slått bevisstløs etter scoringen og ble liggende nede mens lagkameratene febrilsk ropte på hjelp. Larsen ble kjørt ut av banen av en ambulansebil. Trolig pådro han seg en hjernerystelse da han traff bakken med bakhodet etter scoringen.

Aalesund har for øvrig sluppet inn mål i de siste 33 kampene de har spilt i Eliteserien.

Endelig

Etter sju strake tap ble det endelig tre poeng til Mjøndalen da de slo Haugesund 1-0 på hjemmebane. Shuaibu Ibrahim ble matchvinner midtveis i 1. omgang. Mjøndalens elleve poeng gjør at de er plassert på kvalifiseringsplassen to runder før halvspilt serie.

I Strømsgodset ble det målfest mellom hjemmelaget og Sandefjord, der bortelaget til slutt vant 4-3. Kristoffer Normann Hansen ble matchvinner for Sandefjord på overtid.

På Lerkendal scoret danske Carlo Holse to ganger da Rosenborg slo Sarpsborg 5-1. Gjermund Åsen sendte RBK i ledelsen allerede etter fire minutters spill. Litt senere måtte Åsen ut med skade. Midtveis i omgangen utlignet Ismaila Coulibaly for sarpingene.

I 2. omgang nettet først Holse to ganger i løpet av seks minutter etter forarbeid av Emil Konradsen Ceide og Edvard Tagseth. 4-1-målet kom på vakkert vis etter en overgang. Konradsen Ceide viste fram farten sin da han spilte opp Kristoffer Zachariassen. Midtbanemannen kunne nærmest spasere inn sin femte for sesongen. Innbytter Dino islamovic gjorde 5-1 på overtid. Rosenborg er nummer fem på tabellen. De har fire poeng opp til Odd på bronseplass.

