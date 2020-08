Finsk motstand for Molde i mesterligakvalifiseringen – møter Erlandsens KuPS

NTB Sport

Det ble klart da kampene ble trukket i sveitsiske Nyon søndag formiddag. Molde var seedet før trekningen. Det var ikke motstanderen KuPS Kuopio.

Finnene vant klubbens første seriegull siden 1976 i fjor. Det er første gang KuPS spiller i en mesterligakvalifisering.

De har spilt europaligakvalifisering de siste to årene. I 2018 ble det tap for FC København i første runde med 1-2 sammenlagt, før de i fjor tok seg til andre runde etter sammenlagtseier 3-1 over hviterussiske Vitebsk. I den andre runden sa det stopp mot polske Legia Warszawa med 0-1 sammenlagt.

To nordmenn

Laget leder den finske eliteserien etter åtte kamper. Erlandsens menn har fire seirer og fire uavgjorte. Mats Haakenstad er også i klubben. Forsvarsspilleren har kun spilt 45 minutter så langt denne sesongen.

Vanligvis spilles det to kvalifiseringskamper mot hvert lag, både hjemme og borte, men på grunn av den spesielle situasjonen spilles det kun én kamp. Oppgjøret spilles 18. eller 19. august.

Dersom Molde vinner over KuPS Kuopio, må de fortsatt gjennom tre kvalifiseringsrunder til før de er i et eventuelt mesterligagruppespill.

Tøff motstand for Djurgården

«Norske» Djurgården, som har Aslak Fonn Witry, Fredrik Ulvestad, Per Kristian Bråtveit og Erland Tangvik i stallen, skal møte Tokmac Nguyens Ferencvaros i Ungarn. Tidligere Stabæk- og Aalesund-spiller Franck Boli er også i den ungarske klubben.

Kristoffer Ajer og hans Celtic møter Reykjavik hjemme.

