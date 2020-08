Coly ble matchvinner for Kristiansund i målrikt oppgjør mot Start

NTB Sport

Aliou Coly ble matchvinner med sitt 3-2 mål ni minutter før slutt. Før det hadde Start ved Kasper Skaanes klart å komme tilbake fra 0-1 og tatt ledelsen 2-1 via 1-1.

Så fulgte en knallperle fra KBKs toppscorer Amahl Pellegrino før innbytter Coly dukket opp på bakre stolpe i feltet på en corner.

Laget har bare Odd og Vålerenga henholdsvis fire og to poeng foran seg i det som synes å være kampen om seriebronsen bak Bodø/Glimt og Molde som har stukket ifra på toppen.

Bendik Bye sendte hjemmelaget i ledelsen etter 13 minutter med 1. omgangs eneste mål. Et skudd fra Liridon Kalludra gikk via en Start-spiller og havnet hos Bye som fra skrått hold scoret sitt tredje mål for sesongen.

Målet kom litt mot spillets gang etter en god og optimistisk start fra bortelagets side.

Pellegrino fikk en flott mulighet etter en snau halvtime etter et flott framspill av Pål Erik Ulvestad, men han traff ikke ballen rent slik at Jonas Deumeland fikk det enkelt med å redde.

Skaanes snudde

Etter en jevnspilt 1. omgang var det hjemmelaget som tok initiativet i 2. omgang og spilte seg til flere gode muligheter.

Mens det var som KBK som scoret i en god Start-periode i 1. omgang, var det gjestene som kunne gjøre mål etter en god periode av hjemmelaget.

Eirik Wichne fant innbytter Kasper Skaanes inne i hjemmeforsvaret, og med et par mann i ryggen fikk han snudd seg og satt utligningen i mål etter 68 minutter.

Fire minutter senere var samme Skaanes frampå igjen og utnyttet ubesluttsomhet inne i hjemmeforsvaret etter en effektiv kontring.

– Det kostet litt av alle involverte. Vi måtte litt ned i kjelleren i dag. Det svingte fram og tilbake og det ble en rotekamp. Det var ganske mye å sette fingeren på, men vi fikk tre poeng og det skal vi ta med oss, sa en småsvett KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Knallperle

Amahl Pellegrino hadde skutt med løskrutt på alle forsøkene sine så langt i kampen. Drøye kvarteret før slutt dempet han ballen elegant med høyre beinet før han sendte ballen i mål. Det var hans tiende scoring for sesongen.

Pellegrino var også delaktig på 3-2-scoringen da en corner skapte problemer for Deumeland slik at Coly kunne stange inn seiersmålet.

Start hadde noen gode muligheter helt mot slutten, men KBK red stormen av.

For Start og Joey Hardarson fortsetter den dårlige poengfangsten på borte bane. Laget har faktisk bare vunnet tre av sine 54 siste bortekamper i Eliteserien. De har ikke vunnet borte siden 21. oktober 2018.

Med tapet er Start under nedrykksstreken med sine 9 poeng ettersom Mjøndalen vant.

– Utrolig surt og skuffende. Jeg har nesten ikke ord. Nå er jeg bare tom. Vi spiller bra og klarer å snu det, men det holdt ikke inn, sa Hardarson til Eurosport.

(©NTB)