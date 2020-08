Sarri sparket som Juventus-trener

NTB Sport

Det holdt ikke for Sarri å vinne Serie A i hans eneste sesong med klubben. Italieneren får sparken dagen etter at laget røk ut av Champions League. Det bekrefter Juventus lørdag formiddag på sitt nettsted.

– Klubben har lyst til å takke treneren for å ha skrevet et nytt kapitel i Juventus' historie med klubbens niende strake ligatittel.

Selv etter å ha ført «den gamle dame» til nok et seriegull, førte mesterligaexiten til at klubben ikke hadde tålmodighet lenger med italieneren, som kun fikk et drøyt år i sjefsstolen i Torino.

I fredagens åttedelsfinale mot Lyon vant Juventus 2-1 på hjemmebane takket være to mål av Cristiano Ronaldo, men 0-1-tapet i første åttedelsfinale på bortebane i mars gjorde at laget er ute på bortemålsregelen.

Det betyr at Serie A-tittelen blir det eneste trofeet Sarri vant med den italienske giganten. I cupen ble det finaletap mot Napoli, noe det også ble i supercupfinalen mot samme lag i desember.

Nettopp Napoli var laget Sarri hadde stor suksess med da han var trener der fra 2015 til 2018. Under Sarris ledelse etablerte klubben seg som Italias nest beste lag bak Juventus, med to 2.-plasser og en 3.-plass i ligaen. Så ble den italienske treneren klar for Chelsea i 2018.

Med London-klubben vant han europaligaen og endte på en sterk 3.-plass i Premier League bak suverene Manchester City og Liverpool i sin eneste sesong i engelsk fotball.

Da gikk ferden videre til Juventus, som hentet inn Sarri som Massimiliano Allegris erstatter i juni 2019. Og nå er det altså over i Torino for Maurizio Sarri.

(©NTB)