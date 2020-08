Glimt i rute til ellevill 100-målsrekord til tross for poengtap mot Vålerenga

NTB Sport

Etter 2-2-kampen i Oslo står Bodø/Glimt med 45 mål på 13 kamper. Det gir et målsnitt på 3,46 per kamp. Dersom Glimt holder samme stil ut sesongen, vil den norske målrekorden bli knust i fillebiter.

3,46 mål per kamp i 30 kamper gir nemlig hele 103 mål. Rosenborg-rekorden på 87 mål i den magiske 1997-sesongen er ikke i nærheten. Da ble det bare spilt 26 kamper, noe som gir et snitt på 3,34 mål per kamp.

Gikk rett i angrep

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo uttalte før Glimt-kampen at han har latt seg overraske over Glimt-suksessen. Spillerne hans viste fra start at de iallfall ikke ville legge seg bakpå. Vålerenga gikk rett i angrep, fikk en corner og satte en støkk i gjestene.

For på corneren, som kom i kampens første spilleminutt, trillet Matthías Vilhjálmsson inn 1-0. I kaotiske åpningsminutter for gjestene kunne det ha blitt enda flere VIF-mål.

I stedet ble Vålerenga straffet av det Glimt er aller best til: Gjenvinning av ball og alle mann rett i angrep.

Hauge-show

Først ble det 1-1 da Jens Petter Hauge satte på turboen, gikk i rom og fintet seg forbi svimle VIF-forsvarere før han løftet ballen i mål. Så var det spiss Kasper Junker sin tur til å gjøre det samme, denne gangen ville Hauge nemlig være servitør etter å ha kommet seg løs på kanten like før pause.

Vålerenga presset på for utligning etter hvilen. Med kvarteret igjen å spille fikk Aron Dønnum muligheten etter strålende forarbeid av Osamene Sahraoui. Dønnum holdt hodet kaldt og løftet inn 2-2. Vålerenga hadde flere muligheter til å ta seieren, men avslutningene var ikke gode nok.

Bodø/Glimt beholder serieledelsen med 35 poeng etter 13 kamper, men det er nå bare fire poeng ned til Molde. Vålerenga klatret opp til tredjeplassen, men er hele tolv poeng bak Glimt.

