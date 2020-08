Andrea Pirlo klar som ny Juventus-trener: Fra Maestro til Mister

NTB Sport

Det holdt ikke for Maurizio Sarri å vinne Serie A i hans eneste sesong med klubben. Italieneren fikk sparken dagen etter at laget røk ut av mesterligaen. Senere lørdag bekreftet Juventus at erstatteren blir ingen ringere enn Andrea Pirlo. Han har skrevet en toårskontrakt.

– Pirlo har en legendarisk karriere som spiller, og har vunnet alt fra mesterligaen til VM. I dag starter et nytt kapittel i karrieren hans når han går fra Maestro til Mister, skriver Juventus på sine nettsider.

Pirlo, som er regnet som en av fotballhistoriens mest elegante midtbanespillere, spilte for Juventus fra 2011 til 2015.

Tror Pirlo har det som skal til

Han har vært U23-trener i klubben en kort stund før han nå forfremmes til å bli sjefen til Cristiano Ronaldo og co.

– Dagens avgjørelse er basert på troen om at Pirlo har det som skal til for å lede en talentfull tropp i jakten på nye suksesser i hans debut på trenerbenken, skriver Juventus.

Pirlo vant serie A fire ganger med Juventus, og har i tillegg to serietitler med Milan. I Milan vant han også mesterligaen to ganger som spiller. I tillegg er han verdensmester med Italia.

Ronaldo-mål holdt ikke

I fredagens åttedelsfinale mot Lyon vant Juventus 2–1 på hjemmebane takket være to mål av Cristiano Ronaldo, men 0-1-tapet i første åttedelsfinale på bortebane i mars gjorde at laget røk ut på bortemålsregelen.

Det betyr at serie A-tittelen blir det eneste trofeet Sarri vant med den italienske giganten.

I cupen ble det finaletap mot Napoli, noe det også ble i supercupfinalen mot samme lag i desember.

(©NTB)