Zuccarello og Wild ett tap fra sesongslutt etter 0-3-nederlag

Wild vant den første kampen i best av fem, men har nå tapt de to neste. Torsdag bidro Brock Boeser og Elias Pettersson begge med ett overtallsmål og en assist, mens Jakob Markström holdt nullen med 27 redninger for Canucks.

Quinn Hughes hadde assist på alle målene i en kamp der lagene hadde sju overtallsmuligheter hver. Canucks utnyttet to av sine, mens Wild mislyktes. De sju overtallsspillene ga til sammen åtte skudd som alle ble reddet.

Kampen var målløs i 33.49 minutter, men så stupte Boeser fram og scoret med et backhandskudd på keeperreturen etter Petterssons slagskudd. Boeser er fra Minnesota og vokste opp rett ved Wilds hjemmearena.

Antoine Roussel doblet ledelsen tidlig i 3. periode, også han med en backhand, etter å ha plukket opp pucken i midtsonen, spurtet fra motspillerne og vippet pucken over keeper Alex Stalocks skulder.

Pettersson satte punktum i et nytt overtallsspill 1.22 minutt før slutt. Ved det målet var Zuccarello på isen, og det var han som mistet pucken til Hughes i angrepssonen så Canucks kunne kontre.

Zuccarello spilte 15.35 minutter, deriblant 6.08 i overtall og 25 sekunder i undertall. Han hadde to skudd på mål.

Lagene møtes igjen natt til lørdag norsk tid. Om Wild ikke vinner da, er sesongen over.

