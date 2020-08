Ronaldo med ny rekord for Juventus, men røk ut av mesterligaen

NTB Sport

Med sitt første mål for dagen på straffespark like før pause, slo Ronaldo rekorden for flest mål i en og samme Juventus-sesong. Det var stjernespillerens sitt 36. mål for sesongen og med det slår Ronaldo den 94 år gamle rekorden.

Målet like før pause ble komplementert av nok et mål etter timen spilt da portugiseren ut av ingenting klinte til med venstrebeinet utenfor 16-meteren.

Ikke nok

Men de to målene var ikke nok, for Lyon, som overraskende vant første kamp i åttedelsfinalen 1–0 på hjemmebane 26. februar, tok ledelsen allerede etter ni minutter av fredagens oppgjør.

Fernando Bernardeschi felte Houssem Aouar i boksen og fra straffemerket var Memphis Depay iskald og chippet inn 1-0, økte til 2-0 sammenlagt og sikret det avgjørende bortemålet.

For selv med to Ronaldo-mål måtte Juventus ha et tredje for å unngå å ryke ut på bortemålsregelen.

Det kom aldri og laget fra Torino var heller ikke særlig nære 3-1-scoringen de trengte. Ronaldo ender på 37. mål for sesongen, to mer enn Ferenc Hirzer i 1925/26-sesongen, men en mager trøst for protugiseren, som nå er ferdigspilt for sesongen.

Få kamper

For Lyon fortsetter sesongen der laget ikke har spilt særlig mange gjeldende kamper de siste månedene.

Utenom finalen i ligacupen mot PSG 31. juli var fredagens åttedelsfinale Lyons første tellende kamp på over fire måneder.

Juventus på sin side, har spilt jevnlig siden Serie A startet opp igjen 20. juni til de avsluttet sesongen 1. august.

Men Lyon tar seg sterkt videre til kvartfinale i 15. august, når sluttspillet i Champions League skal avgjøres i Lisboa. Der møter franskmennene Manchester City, som vant det andre oppgjøret i mesterligaens åttedelsfinale fredag kveld.

(©NTB)