Snooker: Maflin til historisk VM-kvartfinale

NTB Sport

Kvartfinalene i snooker-VM spilles i best av 25 partier, altså førstemann til 13. Maflin ledet 5-3 etter første dag, men det sto 8-8 etter formiddagsøkten torsdag. Nordmannen lå under 10-11, men vant de tre siste partiene og innkasserte sin største seier.

Maflin er opprinnelig engelsk, men han har bodd i Norge siden 2002 og representerer Norge.

– Tusen takk til alle som følger med. Det er skikkelig kult, og jeg håper dere koser dere. Det var litt for spennende, bare, sa han på norsk henvendt til norske seere etter først å ha gitt seiersintervju på engelsk i den internasjonale Eurosport-sendingen.

– Jeg har jobbet hardt de siste månedene, og det betaler seg nå. Jeg føler meg bra, og samtidig føler jeg at jeg kan spille bedre. Jeg gleder meg til kvartfinalen, sa han.

Favoritt

Kvartfinalen spilles mandag og tirsdag. Etter å ha slått 12.-seedede David Gilbert i 1. runde og 4.-seedede Higgins i åttedelsfinalen møter han en useedet spiller, enten skotske Anthony McGill eller walisiske Jamie Clarke. Etter seieren over Higgins blir han favoritt.

Nordmannen tapte de to første partiene onsdag, men vendte til 3-2-ledelse og hadde 5-3 etter første dag. Torsdag var han oppe i tre poengs ledelse i formiddagsøkta, men så hentet Higgins fram storspillet. Med en maksimumsserie på 147 poeng, noe som ikke er blitt gjort i VM siden 2012, satte han et støkk i Maflin, som da ledet 7-4.

I det tolvte partiet senket Higgins nemlig alle de 15 røde ballene i kombinasjon med svart, før han ryddet bordet og dermed fikk den maksimale poengsummen man kan få i ett parti.

Higgins, som ble verdensmester i 1998, 2007, 2009 og 2011, utlignet deretter til 8-8.

Vanskelig

– Jeg var litt skuffet over at det var uavgjort før kveldsøkta. Jeg burde ha ledet 9-7, eller kanskje 10-6, men jeg ga alt jeg hadde. I kveld innledet jeg med to gode partier, men han gjør det så vanskelig. Selv om han ikke spilte på sitt beste så blir man aldri kvitt ham, sa Maflin til Eurosport.

Nordmannen ledet 10-8, men så våknet Higgins, vant tre partier på rad og var oppe i ledelse på 11-10. Da trodde de fleste at det gikk mot seier for skotten, men det var hans siste hurra.

I de siste partiene scoret Maflin poeng etter poeng mens Higgins for det meste var tilskuere, og til sist ble det norsk jubel.

Det er andre gang Maflin er med i VM, men han har aldri kommet så langt som i år. I 2015 røk han ut i første runde.

(©NTB)