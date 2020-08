Premier League-klubbene stemte imot fem innbyttere

NTB Sport

Det er klart etter en avstemning mellom de 20 klubbene i den engelske toppligaen torsdag, melder BBC.

Etter koronaoppholdet ble grensen for antall innbyttere økt fra tre til fem, men flere av de mindre klubbene i ligaen skal ha følt at dette ga en fordel for de større lagene som har bredere staller og flere kvalitetsspillere på benken.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har gitt ligaene muligheten til selv å bestemme om de vil fortsette med maksimalt fem innbyttere per lag i hver kamp eller gå tilbake til den opprinnelige formen.

(©NTB)