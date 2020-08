Østerriksk fotball med opp mot 10.000 tilskuere

NTB Sport

Det meldte ligaen etter en ekstraordinær generalforsamling torsdag. Regelen som garanterer gjestende lags tilhengere 10 prosent av plassene på stadion oppheves fram til nyttår.

De tre klubbene med de største arenaene, Rapid Wien, Salzburg og Sturm Graz, får ha 10.000 tilstedeværende (inkludert vakter og funksjonærer). En klubb som Hartberg får ha maksimalt 2500 på sin lille arena.

Forbudet mot bortefans er truffet for å begrense reisevirksomhet innad i Østerrike.

Den østerrikske eliteserien sparkes i gang 11. september, samme helg som en stor del av de europeiske fotballseriene innleder sin nye sesong.

For øvrig er det nå klart at Tirol, som egentlig rykket ned, beholder plassen i eliteserien etter at Mattersburg gikk konkurs. Mattersburg har gitt avkall på profflisensen og lagt ned virksomheten.

