WHO: Urealistisk med fulle idrettstribuner i år

Uttalelsen kommer fra WHOs krisesjef Michael Ryan og gjelder alle land med lokal smittespredning. Han sier at det da kan bli «katastrofalt» å tillate idrettskonkurranser med tusenvis av tilskuere.

Ryan ble under en videokonferanse onsdag spurt når idretten kan være tilbake for fullt, og han svarte at det er umulig å spå.

– Når det gjelder begivenheter med 40.000, 50.000 eller 60.000 tilskuere, handler det ikke bare om smitterisikoen inne på stadion, men om reise til og fra stadion med offentlig transport, samt barene og klubbene man kanskje besøker, sa han.

Ryan mener at slike idrettsbegivenheter åpner et stort vindu for smittefare.

Stort problem

– Tenk på alle problemene vi i øyeblikket har med barer og nattklubber, og så klemmer du alt det sammen i en fire eller fem timer lang opplevelse der tusenvis av folk tar samme offentlige transportmidler til arenaen, er sosiale før kampen, heier sammen under den og er sosiale etterpå, sa han.

– Når det gjelder lokal smittespredning kan det bli katastrofalt.

Store idrettsbegivenheter som Tokyo-OL og fotball-EM er utsatt til neste sommer, mens andre store begivenheter som nasjonale og internasjonale klubbturneringer i fotball avvikles for tomme tribuner eller med svært få tilskuere.

Små steg

– Ettersom vi åpner opp kan vi måtte ta små steg. Vi kan måtte gå fra ingen tilskuere til kanskje 1000 eller 2000, sa Ryan.

– Vi vil alle ha idretten tilbake, men vi må være forsiktige en god stund lenger, og det er svært urealistisk at land med lokal smittespredning får se idrett med fulle tribuner i år. Jeg kan ikke se hvordan vi kan åpne opp for det.

