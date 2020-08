Ull/Kisas protest mot feilbytte avvist – ingen konsekvenser for Sandnes Ulf

NTB Sport

Det var etter 1. divisjonskampen mellom Sandnes Ulf og Ull/Kisa 27. juli at Jessheim-klubben sendte inn en protest med tre ulike protestgrunnlag. Alle hadde sitt utspring i at Sandnes Ulf skal ha brukt fire stopp i spillet for å foreta spillebytter, i strid med gjeldende regler for innbytter.

Doms- og sanksjonsutvalget kom enstemmig fram til at protesten avvises, og at kampresultatet blir stående med 2-1 i til Sandnes Ulf.

Før årets fotballsesong ble lagene orientert om de nye reglene fra Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB). Reglene om innbytter stadfester at hvert lag maks kan bruke fem innbyttere og maks tre stopp i kampen for å gjøre byttene. Det kan i tillegg gjøres bytter i pausen.

Basert på foreliggende dokumentasjon og video av kampen, legger utvalget til grunn at Sandnes Ulf foretok bytter ved fire anledninger, i strid med ovennevnte bestemmelse, men at det ikke er tilstrekkelig sannsynlig at det siste byttet påvirket kamputfallet.

