Tre års forlengelse for Guro Reiten i Chelsea

Reiten spilte 23 av 25 seriekamper og noterte seg for sju scoringer denne sesongen. Hun imponerte nok til å bli nominert til kåringen av årets spiller i den engelske superligaen.

– Min første sesong har vært utrolig. Jeg tror ikke det finnes noe bedre sted å være for meg enn i denne klubben, sier Reiten til klubbens hjemmeside.

Reiten ble tidligere i år seriemestere sammen med landslagskollegene Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i London-klubben, selv om sesongen aldri ble ferdigspilt. Chelsea ble kåret til mestere basert på poengsnitt.

– Jeg trives godt her og klubben har vist at de ønsker å ha meg her. Jeg vil jobbe videre og fortsette der vi avsluttet forrige sesong, sier Reiten.

