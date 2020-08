Koronakrisen får konsekvenser for Arsenal: Må kutte 55 jobber

NTB Sport

– Alle våre viktigste inntektskilder er betydelig redusert. Inntektene fra rettighetsavtaler, på kampdager og fra andre kommersielle aktiviteter er alle blitt hardt rammet, og disse innvirkningene vil i hvert fall fortsette inn i den kommende sesongen, sier sportssjef Raul Sanllehi og administrerende direktør Vinai Venkateshami i en uttalelse.

Klubben har de siste årene investert i flere nye ansatte, men nå ønsker man å utvikle klubben på en bærekraftig måte.

– De foreslåtte endringene handler til syvende og sist om å sikre at vi tar klubben videre og skaper den rette organisasjonen for en verden etter korona, og for å sikre at vi har ressursene til å komme tilbake til toppen her hjemme og i Europa.

Arsenal hadde ingen stor suksess i den nylig avsluttede Premier League-sesongen og endte til slutt på åttendeplass, men seier i FA-cupen lørdag ble en opptur for klubben. Seieren sikret dessuten en plass i europaligaen neste sesong.

