McDavid med sitt første sluttspill-hattrick da Edmonton slo tilbake

Det er første gang McDavid har scoret hattrick i et NHL-sluttspill. 23-åringen gjorde 1-0 etter bare 19 sekunder. Etter drøye fire minutter økte han til 2-0 på et soloraid, mens han fullførte hattricket med å gjøre 4-3 i et overtallsspill i midtperioden.

Kampen gikk for tomme tribuner, men vaktmannskaper og andre ansatte ved ishockeyarenaen i Edmonton løp ned trappene og kastet capsene sine ut på isen slik man tradisjonelt hyller et hattrick i NHL.

– Jeg synes at capsene var litt unødvendig. Jeg ville heller droppet pucken og bare fortsatt spillet, sa McDavid etter kampen.

Chicago slo tilbake og reduserte, først ved Patrick Kane i 1. perioden. Tyler Ennis økte til 3-1 før Slater Koekkoek og Olli Maatta utlignet til 3-3, men McDavid sendte «hjemmelaget» i føringen igjen i overtallsspillet mot slutten av midtperioden.

James Neal og Alex Chiasson sto for de siste målene i 3. periode.

