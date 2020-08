Manchester City signerte Sané-erstatter fra Valencia

NTB Sport

Sané forsvant til Bayern München forrige måned, men klubben mener å ha funnet en spiller som kan døyve savnet. Torres scoret seks mål på 44 kamper for Valencia i ulike turneringer sist sesong.

– Jeg er så glad for å slutte meg til City. Alle ønsker å spille for angrepslag, og Manchester City er et av de mest offensive lag i verden, sier han til klubbens nettsted.

– Pep (Guardiola) står for en åpen, aggressiv stil, som jeg elsker, og han er en manager som har vist at han utvikler spillerne. Det er en drøm å skulle utvikle meg under ham.

Ifølge BBC betaler City 23 millioner euro (snaut 250 millioner kroner) for Torres.

Han debuterte for Valencia i november 2017 og ble i fjor den yngste som har rundet 50 seriekamper for klubben. Han rakk å spille 97 kamper for klubben og noterte 9 mål og 12 assist.

