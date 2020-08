Hovland fortsatt nummer 31 på verdensrankingen – Ventura faller to plasser

NTB Sport

Med sin 31.-plass på rankinglisten er Hovland fortsatt rangert som beste skandinav foran Henrik Stenson. Etter 35.-plass i Memphis klatrer svensken én plass til nummer 33.

Hovland startet godt, men gikk på to tunge runder i sin første WGC-turnering i helgen.

Etter å ha vært helt oppe på delt 9.-plass etter første dag førte to svake runder henholdsvis fem og to slag over par til at nordmannen falt helt ned til delt 61.-plass i turneringen med 78 deltakere. Søndagens runde gjorde at han klatret til 59.-plass.

Ventura faller ytterligere to plass til 168.-plass. Forrige uke falt han fra 161.- til 166.-plass.

Ventura spilte ikke helgens WGC-turnering, men var med i PGA-turneringen i Truckee i California. Her endte han på delt 19.-plass.

Justin Thomas er tilbake på topp etter helgens seier i WGC-turneringen. Jon Rahm, som ledet før helgen, er nærmest Thomas. Rory McIlroy er nummer tre.

