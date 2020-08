Sarpsborg valset over Aalesund: – Utrolig viktig seier

NTB Sport

Aalesund, som tok sin første seier for sesongen med 3-2 over Start sist, måtte klare seg uten Niklas Castro i søndagens kamp mot Sarpsborg. Angrepsspilleren ble beskyldt for å filme seg til straffespark i kampen mot Start, men sto over mot Sarpsborg grunnet for mange gule kort.

Hjemmelaget Sarpsborg spilte en tam kamp mot Haugesund onsdag, men var langt giftigere i oppgjøret mot Aalesund.

Et flott mål fra Coulibaly, to straffemål fra Mustafa Abdellaoue og et punktum fra Joachim Soltvedt på tampen sikret 4-0 og tre nye poeng for Sarpsborg, som drar ifra Aalesund på tabellen.

– Utrolig viktig seier. Jeg synes vi spilte bra i dag og burde vunnet med flere mål, egentlig, sa Sarpsborgs tomålsscorer Abdellaoue til Eurosport.

Sarpsborg står nå med 14 poeng etter tolv kamper, åtte poeng mer enn søndagens motstander som er helt sist på tabellen.

– Vi visste det ville bli tøft, men vi hadde håpet ved 0-0 til pause at vi skulle se litt bedre ut enn det vi gjorde. Vi fikk to mål imot ganske kjapt i 2. omgang, og da hadde vi ikke mer å komme med, sa Aalesund-trener Lars Bohinen.

Eksploderte etter pause

Sarpsborg var det førende laget i 1. omgang, og Jørgen Strand Larsen misbrukte to store sjanser i løpet av kampens første 45 minutter.

– Du kommer ikke nærmere enn i dag. Det kommer til å løsne. Det er bare snakk om et tidsspørsmål, sa Sarpsborgs spiss.

Misbrukte sjanser til tross, Strand Larsen skulle bli veldig involvert da målene begynte å renne inn for hjemmelaget etter pause.

Etter 49 minutter var han toneangivende da laget kunne juble for ledelse etter at Ismaila Coulibaly avsluttet et nydelig angrep. Strand Larsen holdt tålmodig på ballen og hælsparket til Ole Jørgen Halvorsen, som forserte inn i feltet og spilte 45 grader til Coulibaly. Han banket ballen i mål.

Like etter doblet hjemmelaget ledelsen da Mustafa Abdellaoue scoret fra krittmerket. I likhet med straffesparket Aalesund fikk mot Start var det relativt lite kontakt. Strand Larsen falt i feltet og fikk straffespark før han rakk å reise seg opp.

Det skjedde mye for laget i blått rett etter hvilen, for etter en kjempemiss fra Mohamed Ofkir scoret Sarpsborg på straffespark igjen.

Skummel hodeskade

Kveldens annen straffe kom da Bjørn Inge Utvik, som spiller med beskyttelseshjelm, ble truffet i ansiktet av en Aalesund-forsvarer som prøvde å klarere.

Heldigvis så det ut til å gå bra for Utvik, som kom inn på banen igjen etter en sjekk på sidelinjen. På banen satte Mos inn kampens annet straffespark, litt mer kontant enn ved første anledning.

Utvik fikk sjansen til å legge på til 4-0 etter 77 minutter, med hodet, men headingen gikk rett på keeper. Annet enn skuffelsen over ikke å score virket ikke Utvik særlig preget, men midtstopperen ble byttet ut etter 81 minutter.

Soltvedt, som akkurat hadde kommet inn like før overtiden, kunne legge på til 4-0 etter flott framspill av Strand Larsen.

Sarpingene reiser til Trondheim for å spille mot Rosenborg 9. august. Samme dag skal Aalesund spille nok en viktig kamp når de tar imot Viking.

