Opprykket glapp for Grasshoppers, Flo og Lausanne avsluttet med stil

Klubben med 27 seriemesterskap rykket i fjor ned for første gang på 68 år, men laget kjempet før serieavslutningen om 2.-plassen som gir kvalifiseringsspill mot nestjumboen i eliteserien.

Vaduz, som er fra Liechtenstein men spiller i det sveitsiske seriesystemet, tapte 1-2 for Kriens. Med tremålsseier ville Grasshoppers gått forbi og vært klar for kvalifisering, men i stedet raknet laget fullstendig etter å ha kommet under rett før pause.

Lausanne, med Per-Egil Flo i laget, hadde allerede sikret opprykk, men avsluttet med stil. Flo spilte hele kampen da Wil ble slått 5-3 søndag.

Sveitsisk eliteserie avsluttes mandag. Det er allerede klart at Neuchâtel Xamax rykker ned, mens Sion og Thun kjemper om å unngå nedrykksspill mot Vaduz.

Young Boys sikret sitt tredje strake seriegull fredag.

