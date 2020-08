Ventura klarte cuten i California med god margin

NTB Sport

Dermed klarte nordmannen cuten i turneringen med god margin. Ventura havnet seks slag foran dem som måtte takke for seg etter to runder.

Turneringen i California spilles etter modifisert Stableford-poengsystem, som er laget for å belønne offensivt spill. Ventura har i alt tolv poeng og ligger dermed ti poeng bak ledende Kyle Stanley fra USA.

På fredagens runde noterte Ventura åtte poeng etter fem birdier og to bogeyer. Han åpnet med bogey på hull tre før det ble birdier på de neste tre hullene.

Etter Stableford-systemet får man to poeng for en birdie og ett minuspoeng for en bogey.

