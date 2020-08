Magnus Carlsen utklasset Svidler og sikret finaleplass

NTB Sport

Etter å ha vunnet første kamp fredag med to seirer og en remis koblet Carlsen grepet med seier i begge de første partiene lørdag. Med remis i det tredje avgjorde han duellen mot den 44-årige russeren lynkjapt.

– Jeg er superfornøyd med utfallet, men jeg føler at jeg har en del å gå på i spillet. Særlig er jeg misfornøyd med at jeg tidlig i 2. parti gjorde en feil av en type jeg ikke skal gjøre, sa Carlsen til TV 2.

I det første partiet spilte Carlsen seg med hvite brikker tidlig til et klart overtak som raskt utviklet seg til en vinnende stilling. Allerede etter 26 trekk var partiet over.

– Det partiet var veldig bra, sa verdensmesteren.

I neste parti gjorde Carlsen feilen som gjorde at Svidler innledningsvis hadde en gunstig stilling med sine hvite brikker, men et tabbetrekk av russeren endret alt, og etter 32 trekk hadde Carlsen vunnet også det partiet.

Nordmannen trengte bare remis i tredje parti for å være finaleklar. Han lå an til å vinne, men nøyde seg med remis etter 41 trekk. To timer etter at første brikke ble flyttet var finaleplassen i havn.

Høy risiko

– Det var nok et poeng for ham å spille komplisert for å få meg ut av komfortsonen og øke sjansen for at jeg skulle spille feil, men han var ikke helt på topp, så det gikk egentlig veldig greit, sa Carlsen til TV 2.

Svidler bekreftet at han valgte den strategien.

– Når man spiller med høy risiko må man spille veldig bra for at det skal lykkes, og det gjorde ikke det i dag, men jeg synes likevel det var rett valg, sa russeren til TV 2.

Svidler var den eneste av «legendene» i Legends of Chess som tok seg videre fra grunnspillet, der tidligere og nåværende turneringsspillere i verdensklasse målte krefter i onlineturneringen.

Best av de «gamle»

– Aktive spillere vil ha et fortrinn foran oss som ikke spiller så mye. Jeg er glad for at jeg kom lengst av den eldre garde, og jeg slo noen spillere jeg normalt ikke slår, men jeg skulle gjerne ha spilt bedre, sa han.

Carlsen slo alle de ni andre deltakerne i det innledende grunnspillet, og med seier over Svidler i to strake kamper har han vunnet 11 strake dueller i turneringen. Nå har han skaffet seg en fridag søndag før finalen som spilles i best av tre kamper.

Vinneren av turneringen får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour senere i måneden. Carlsen er allerede klar. Det er også russiske Daniil Dubov.

