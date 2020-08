LSK med råsterk snuoperasjon – beholdt tabelltoppen

NTB Sport

Seieren gjør at Lillestrøm fortsatt troner øverst på tabellen i Toppserien. Emma Stølen Godø og Hedda Nikoline Myhre Foslie så ut til å ha sikret seieren for vertene, men tre mål det siste drøye kvarteret sikret romerikingenes fjerde strake seier.

Vålerenga har også vunnet fire kamper på rad og er etter sin 3-0-seier over Arna-Bjørnar poenget bak.

Etter en tett og jevn start på Kringsjå kunstgress kom det første målet like før lagene gikk til pause. Godø satte inn 1-0 til Lyn etter pent angrepsspill.

Ellevill opphenting

Ti minutter ut i 2. omgang la Foslie på til 2-0, en ledelse som holdt seg lenge. De fleste trodde nok at alle de tre viktige poengene ble igjen i Oslo, men med et drøyt kvarter igjen kom scoringen for de gule og svarte.

Justine Vanhaevermaet satte inn reduseringen etter et innlegg. Sophie Romàn Haug ville ikke være dårligere enn sin lagvenninne og kvitterte med et flott skudd fra sekstenmeteren etter å ha snappet ballen fra avspark like etter.

Da det gikk mot poengdeling våknet også Emilie Haavi til liv. Nok en gang kom innlegget fra høyre, og Haavi var der hun skulle være. 3-2 seieren gjør at LSK fortsatt kan kalle seg serieleder. De må imidlertid vente til søndag for å være sikre på at de beholder den, da Rosenborg møter Klepp.

Rosenborg kan overta tabelltoppen om laget vinner med mer enn tre mål.

Råsterk Enga-seier

Vålerenga har fått en god start på sesongen i Toppserien og økte rekken med seirer på rad til fire da de banket Arna-Bjørnar i Bergen.

Kampen var drøye ti minutter gammel da Ajara Nchout ga Vålerenga ledelsen. Kameruneren løp seg fri og mottok Rikke Marie Madsens presise pasning før hun enkelt banket inn 1-0.

Det ble ikke flere scoringer i en tam første omgang. Drøye kvarteret før slutt satte Ajara inn sitt annet mål for dagen etter at Arna-Bjørnar-forsvarerne rotet det skikkelig til. Det velplasserte skuddet fra omkring 18 meter suste inn bak en sjanseløs Teagan Micah i mål.

Madsen ble den siste som tegnet seg på scoringslisten da hun løp seg fri på bakerste stolpe etter en nydelig corner fra Sherida Spitse. Det endte 0-3 i Bergen.

På Sofiemyr stadion tok Kolbotn sesongens første seier med 2-1 i bunnoppgjøret mot Røa. Det hele ble avgjort med en sen scoring av Julie Klæboe. Med det gjør Kolbotn et byks på tabellen og ligger nå på 6.-plass med 5 poeng, mens Røa ennå ikke har tatt poeng og ligger helt sist.

