Wigans anke behandlet, kjemper for livet i mesterskapsserien

NTB Sport

Klubben meddeler på sitt nettsted at administratorene Paul Stanley og Gerald Krasner begge vitnet foran et uavhengig panel som skal avgjøre anken. Høringen ble avsluttet, og panelet vil senere komme med sin avgjørelse.

Opprettholdes straffen, rykker den økonomisk hardt prøvede klubben ned til nivå tre i engelsk fotball.

Wigan ble ilagt straffen tidligere i juli etter at klubben ble satt under administrasjon fordi den nye eieren likevel ikke ville gjøre lovede investeringer. Klubben mener at det ikke ble tatt hensyn til spesielle omstendigheter og at poengstraffen var feil.

Administratorer jakter nå på nye eiere som kan hjelpe klubben å overleve, og de prøver også å selge spillere for å få inn penger og redusere lønnsbudsjettet. Tilskudd fra tilhengere gjorde at klubben greide å betale sine ansatte lønn fredag.

Manager Paul Cook sa opp jobben onsdag.

