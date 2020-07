Tromsø vendte og er fortsatt uten poengtap, første poeng for bunnlagene

NTB Sport

Ranheim på 2.-plass er fortsatt tre poeng bak etter å ha vendt til 3-2-seier over Kongsvinger med to scoringer av innbytter Ole Sæter. Han gjorde 2-1 på corner sekunder etter at han ble byttet inn, før han klinket inn vinnermålet på overtid.

Strømmen (4-0 over 3.-plasserte Sandnes Ulf) fikk sine første tellende poeng. Poeng fikk også HamKam, men seieren glapp da Ull/Kisa gjorde 2-2 direkte på corner i fjerde tilleggsminutt.

Ruben Yttergård Jenssen tabbet seg ut med en fæl tversoverpasning til målscorer Mats Lillebo da Blink utlignet til 1-1 i Tromsø. Gjestene ledet 2-1 ved pause og øynet en ny høythengende borteseier etter bragden mot Lillestrøm, men Jenssen revansjerte seg da han satte inn 2-2 for TIL rett etter pause. Magnus Andersen og Mikael Ingebrigtsen fullførte verket.

Tromsø er altså fem poeng foran Ranheim, sju foran KFUM Oslo og Sandnes Ulf.

Sogndal slo Raufoss 1-0 med mål av Tomas Olai Totland, mens det endte målløst mellom KFUM Oslo og Åsane. Uavgjort ble det også mellom Øygarden og Grorud (1-1).

Jerv tar imot Lillestrøm senere fredag.

(©NTB)