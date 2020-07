Tromsø vendte og er fortsatt uten poengtap, LSK på nedre halvdel

NTB Sport

Tromsø lå under 1-2 halvveis, men vendte til 4-2-seier over Stjørdals-Blink og står med seks seirer av like mange mulige. Nå jager laget Bodø/Glimts statistikk fra sesongstarten i eliteserien. Den kom opp i ti strake.

Ranheim er fortsatt tre poeng bak etter å ha vendt til 3-2-seier over Kongsvinger med to scoringer av innbytter Ole Sæter. Han gjorde 2-1 på corner i det 79. minutt, sekunder etter at han ble byttet inn, før han klinket inn vinnermålet på overtid.

Innimellom hadde Ludvig Langrekken utlignet på en keeperretur fra Even Barli, noe som så ut til å berge poeng for gjestene. Tidligere hadde KIL-spiller Ridouan Essaeh scoret for begge lag og Tore Tønne skutt et Ranheim-straffespark utenfor.

I kveldskampen ga Lillestrøm fra seg to måls ledelse og spilte 2-2 mot Jerv. Dermed er LSK på nedre halvdel, sju poeng fra opprykksplass.

Strømmen (4-0 over 3.-plasserte Sandnes Ulf) fikk sine første tellende poeng. Årets første poeng fikk også HamKam, men seieren glapp da Ull/Kisa gjorde 2-2 direkte på corner i fjerde tilleggsminutt.

Revansj

Ruben Yttergård Jenssen tabbet seg ut med en fæl tversoverpasning til målscorer Mats Lillebo da Blink utlignet til 1-1 i Tromsø. Gjestene ledet 2-1 ved pause og øynet en ny høythengende borteseier etter bragden mot Lillestrøm, men Jenssen revansjerte seg da han satte inn 2-2 for TIL rett etter pause. Magnus Andersen og Mikael Ingebrigtsen fullførte verket.

– I pausen var vi enige om at vi var ræva, så treneren slapp å kjefte på oss. Det var samling i bånn, og så var det godt med revansj etter pause, sa Ruben Yttergård Jenssen til Eurosport.

Tromsø er tre poeng foran Ranheim, sju foran KFUM Oslo og Sandnes Ulf.

HamKam hadde tapt alle sine fem første kamper, og laget kom under på Jessheim stadion, men Steffen Pedersen utlignet før Tobias Svendsen gjorde 2-1 med et 60-metersraid. Han plukket opp ballen 15 meter inn på egen halvdel etter en dødball, satte fart og ga seg ikke før ballen var i mål.

Det så ut til å bli vinnermålet helt til Henrik Kristiansen tok corner for Ull/Kisa fire minutter på overtid. Keeper Lars Jendal nådde ikke opp, og ballen gikk rett i nettet.

Jubelløp

Strømmen hadde vunnet en kamp, men poengstraffen før sesongstart gjorde at laget sto med null poeng. 4-0-seieren over Sandnes Ulf rettet på det. 2-0-målet var et drømmetreff fra 25 meter signert Torje Naustdal, som etterpå overgikk Svendsen med et jubelløp på godt over 60 meter.

Lillestrøm tok to måls ledelse i Grimstad da stygge balltap av Jerv ble omsatt i tidlige scoringer av Daniel Gustafsson og Aleksander Melgalvis, men Pibe reduserte før pause, og Espen Knudsen nikket inn et hjørnespark til 2-2 i 2. omgang. LSK unngikk sitt tredje strake tap, men har ikke vunnet siden 7. juli.

Sogndal slo Raufoss 1-0 med mål av Tomas Olai Totland, mens det endte målløst mellom KFUM Oslo og Åsane. Uavgjort ble det også mellom Øygarden og Grorud (1-1).

(©NTB)