Lillestrøm på nedre halvdel etter nytt poengtap

Tradisjonsklubben fra Romerike hadde spilt sammenhengende i øverste divisjon siden 1975 da den rykket ned i fjor. Håpet om at oppholdet skal bli kortvarig har fått seg en knekk, og etter seks serierunder er det sju poeng opp til opprykksplass.

Etter 0-1 hjemme for Stjørdals-Blink og 1-3 borte for Åsane i de to siste kampene ble det iallfall poeng igjen for Geir Bakkes menn, lagets første siden 1-1-kampen mot Sandnes Ulf 14. juli. Lillestrøm har ikke vunnet siden HamKam ble slått 7. juli.

– Pulsen er høy, så jeg må passe meg så jeg ikke blir irrasjonell, men det var jævla tullete å gi fra seg dette, sa Bakke til Eurosport.

– Vi er ikke skarpe nok i avgjørende faser, og litt ukloke. Det straffer seg.

Begge lag hadde enorme sjanser til å avgjøre mot slutten. Jerv ble kanskje snytt for straffe da LSK-keeper Jo Coppens bommet på ballen og bokset Espen Knudsen i det 90. minutt, men Jerv-spilleren, som scoret 2-2-målet, klaget ikke.

– Vi er kjempefornøyd. Jeg skulle kanskje hatt ett til, og kanskje straffe, men vi jobbet steinhardt alle mann og løp for hverandre, sa han til Eurosport.

God start

Det for anledningen rødkledde bortelaget fikk en god start i Grimstad og skaffet seg to måls ledelse etter å ha utnyttet stygge balltap hos hjemmelaget.

I det 14. minutt ble Akeem Latifu overrumplet med ballen nær eget felt, og ballen ble taklet fram til Thomas Lehne Olsen. Han dyttet den gjennom til Daniel Gustafsson, som scoret kaldt alene med keeper.

Fire minutter senere førte et nytt balltap til LSK-corner. Aleksander Melgalvis stanget Kaan Kairinens serve i mål ved nærmeste stolpe etter å ha slått Latifu i lufta.

Hjemmelaget svarte før halvspilt omgang, da dommeren brukte fordelsparagrafen på en kontring og Pibe scoret alene med keeper. Først Tobias Salquist og så Marius Amundsen burde ha klarert framspillet fra Thomas Zernichow, men begge klønet det til, og det sto 1-2.

Thomas Lehne Olsen hadde tre store sjanser til å score sitt første mål for sesongen, to før og en etter pause, men kom ikke nærmere enn et stolpetreff i det 50. minutt. I stedet ble det 2-2 i det 54. minutt da Espen Knutsen gikk opp ved nærmeste stolpe og stusset Torje Wichnes hjørnespark i mål.

Store sjanser

Kampen sto og vippet, og begge lag hadde muligheter til å avgjøre. Torbjørn Kallevåg trodde han hadde gitt Lillestrøm ledelsen i det 70. minutt, men han var vinket av for offside på innlegget fra Simen Kind Mikalsen.

I siste ordinære minutt bommet LSK-keeper Coppens med en utboksing og traff Knutsen, som gikk ned for telling. Ballen gikk til corner via keeperens hode, og Jerv skrek forgjeves på straffespark. På corneren bommet Pibe på nesten åpent mål.

Fem minutter på overtid hadde Fredrik Krogstad en enda større sjanse for LSK, men han traff heller ikke mål.

Med bare ett poeng er Lillestrøm nede på 9.-plass. Det er 10 poeng opp til serieleder Tromsø og sju til toer Ranheim, de to andre lagene som rykket ned fra Eliteserien i fjor høst.

