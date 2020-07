Hovland raste på resultatlista etter tung dag

NTB Sport

WGC-turneringene er de største på golfkalenderen utenom majorturneringene. Hovland er med i en slik turnering for første gang og var på delt 9.-plass etter første dag, takket være torsdagens 67-runde (tre under par). Fredag var han blant spillerne som startet dagen på 10. hull, og han åpningen var lovende da han rullet inn en birdieputt allerede på 11. hull.

Så meldte motgangen seg. Han måtte tåle bogey både på 13., 15., 17. og 18. hull. Elendigheten var brutt bare av en birdie på 16. hull, slik at han var to slag over par halvveis.

Enda verre ble det på 3. hull. Der havnet ballen hans først i vannet, så i en sandgrav, og da han omsider fikk den i hullet måtte han notere sju slag og dobbeltbogey.

Etter tre par på rad kom en ny bogey på 7. hull. Det ble dagens siste feilskjær, men før alle spillerne er ferdige er Hovland på en foreløpig 55.-plass. Totalt er han to slag over par.

Brendon Tott, som leder, er 11 slag under par.

