Godset frigir spiller seks måneder etter at han signerte

Det bekrefter Strømsgodset på sin nettside.

25-åringen har ifølge klubben slitt med å finne seg til rette etter at han signerte i februar, og har selv ytret et sterkt ønske om å få dra til hjemlandet.

– Jeg kom hit for å spille fotball, men har ikke klart å prestere på det nivået jeg forventer av meg selv. Det er best for både meg og klubben at kontrakten nå termineres, sier Janis Ikaunieks.

Sportssjef Jostein Flo sier at de hadde tro på at Ikaunieks skulle slå til, men at det ikke har gått som forventet for noen av partene.

– Han har fått mindre spilletid enn han selv forventet og det har igjen gått ut over selvtilliten. Han ønsket selv å terminere kontrakten, og det har vi valgt å respektere. Vi takker Janis for innsatsen i Strømsgodset og ønsker ham lykke til videre på veien, sier Flo.

Godset-karrieren endte med seks kamper og én assist. Han kom vederlagsfritt fra FK Liepaja, og har tidligere blant annet spilt for franske Metz.

