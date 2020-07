Odd-forsvarer signerte ny langtidskontrakt

NTB Sport

Det bekrefter klubben på sine nettsider torsdag.

Bjørtuft kom til klubben i 2015, og skrev under en proffkontrakt høsten 2017.

– Jeg er kjempefornøyd. Dette føler jeg er en tillitserklæring både av klubben og av meg. Jeg har utviklet meg mye i Odd og jeg føler vi har noe bra på gang nå, derfor er Odd det riktige stedet for meg å være for å utvikle meg videre, sier 21-åringen.

Forsvarsspilleren har spilt det meste for hvittrøyene denne sesongen. Sportssjef Tore Andersen er også tilfreds med forlengelsen.

– Dette viser at han går foran som et godt eksempel, når han viser at han ønsker å satse og satse langsiktig i Odd. Vi er glad for å ha med spillere som ønsker å være i Odd. Odin er ikke bare en bra spiller, men han er en fantastisk person også, en medspiller og en god mann å ha i garderoben, sier Andersen.

Odd har hatt en positiv start på sesongen og ligger foreløpig på 3.-plass med 19 poeng. Neste runde møter de Torgeir Børven og Rosenborg.

