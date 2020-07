OL-topp: Tokyo-lekene kan gå foran et begrenset antall tilskuere

NTB Sport

De utsatte sommerlekene i den japanske hovedstaden kan måtte bli avholdt foran et begrenset antall tilskuere.

Det sier Toshiro Muto, administrerende direktør i Tokyo 2020, ifølge britiske BBC.

Arrangørene vil ikke utsette lekene enda et år, og vil gjøre alt i sin makt for å være klare til åpningsseremonien 23. juli 2021.

– Vi har diskutert dette med Bach (Thomas, IOC-president), og han sier at det ikke er aktuelt å tenke på å avbryte eller utsette igjen, sier Muto, og fortsetter:

– Men han tenker kanskje på et begrenset antall tilskuere med full vurdering av sosial distanse.

Arrangørene har tidligere uttalt at utviklingen av vaksine vil være avgjørende for om lekene kan gå av stabelen.

Men den japanske befolkningen tviler på at det er en særlig god idé. To meningsmålinger i juli slo fast at flertallet mener lekene burde bli avlyst eller utsatt igjen.

(©NTB)