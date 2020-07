Bekmørk dag på golfbanen for tennisstjernen Ruud

NTB Sport

Tennisproffen fra Snarøya skal få det stritt på fredagens runde med å klare cuten og få mulighet til spille de to avsluttende rundene i helgen. Cuten var hans klare ambisjon før NM.

Det startet elendig for den norske tennisstjernen. Casper Ruud pådro seg en firedobbel bogey på sitt første og banens ellevte hull. Han fikk bogey på de to neste og var seks over par etter fire spilte hull.

Med en dobbeltbogey på hull 16 var han åtte over par etter seks hull. Han noterte en ny bogey på banens 18. hull.

Det ble ikke særlig bedre på de avsluttende hullene. Det ble trippelbogey på hull to og bogey på hull tre. Dermed var han sist av dem som spilte sine hull på morgenøkta. En bogey på hull fire og en dobbel bogey på hull fem var han 16 over par. En ny bogey på hull sju. Han klarte seg gjennom de tre avsluttende hullene på par.

Alle de beste norske golferne med unntak av PGA-proffene Viktor Hovland og Kristoffer Ventura deltar i årets NM.

Onsdag var Ruud i aksjon i den såkalte ProAm-konkurransen hvor golfproffene og amatørene spiller mot hverandre med to proffer og to amatører på hvert lag.

Der gikk Ruud sammen John Arne Riise, Jørgen Winther Johansen og Henrik Skår Spørck. Laget endte på fjerdeplass. Det var Marcus Nilsson, Roy Rønnestad, Stian K. Wiik Hansen og Kristoffer Reitan som vant.

