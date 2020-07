NTB Sport

– Jeg er jo ikke akkurat kjent for å score mål, men kanskje jeg kan bli det nå? Det var utrolig gøy å se ballen gå i mål, også mot Milan, sier Askildsen til NTB og ler, bare noen timer etter at han noterte seg for sitt første Serie A-mål i karrieren.

Allerede torsdag morgen hadde de som spilte en omgang eller mindre mot Milan kvelden før en times økt fra 10-11 med spill. Det har med andre ord ikke vært mye tid for Askildsen å suge inn inntrykkene fra målet og innhoppet onsdag kveld.

– Det har vært en del oppmerksomhet, men sånn er det. Det hadde vært litt gøyere hvis vi hadde vunnet eller tatt poeng. Det var ikke så mye tjo og hei, fortsetter han.

Milan vant oppgjøret 4-1 etter blant annet to mål av Zlatan Ibrahimovic.

I krysset

Scoringen kom etter 87 minutter, på 3-0 til Milan. Sampdoria brøt høyt i banen, Askildsen la ballen til rette på 20 meter og plasserte den lekkert i lengste kryss.

– Jeg så at det ikke var noen motspillere foran meg. Jeg har blitt fortalt av pappa at jeg må tørre å skyte litt. Det sto jo 3-0, så jeg tenkte at det ikke kan gå så mye dårligere. Da var det bare å prøve. Og det gikk bra, sier hovedpersonen selv.

Med målet ble han også den første spilleren født etter år 2000 til å score for Sampdoria i Serie A. Askildsen er født i januar 2001 og ble klar for den italienske klubben i januar i år. Han slo gjennom for Stabæk sist sesong.

Innhoppet på 17 minutter onsdag var hans tredje i ligaen. 19-åringen har nå spilt 57 Serie A-minutter – 17 mot Milan, 30 mot Spal og 10 mot Inter.

Møtt stjerner

Han har med andre ord møtt noen av de største stjernene i ligaen, som Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Romelu Lukaku, Christian Eriksen og Ashley Young.

– Nå fikk jeg fem minutter med Zlatan. Det er kult, men jeg kan ikke tenke for mye på det og bli «starstrucked». Jeg tenker jo litt på det før og etter, men i kampens hete fokuserer man. Men jeg må være ærlig og si at man merker det jo, spesielt på kvaliteten de innehar, når man møter de beste i verden.

Sampdoria avslutter borte mot Brescia. Askildsen håper å få starte det oppgjøret.

– Jeg håper selvfølgelig å få starte, jeg ønsker å starte alle kamper. Men får jeg ikke starte, håper jeg hvert fall på et nytt innhopp, som forteller følgende om opplegget fremover:

– Vi har en ny trening i morgen, så drar vi opp til Brescia for å spille. Deretter blir det ferie, jeg kommer hjem etter et par dager. Det blir deilig. Jeg jobber på spreng for å få billett til Stabæk-Odd, sier den tidligere Stabæk-spilleren.

