Tidligere NFL-spiller dømt for voldtekt

Juryen fant Stubblefield skyldig mandag, skriver CNN.

Den tidligere forsvarsspilleren for San Francisco 49ers kontaktet offeret via en nettside der man kan leie barnepassere, og inviterte kvinnen hjem til seg i april 2015.

– Det har vært en lang vei for denne fantastiske kvinnen, og vi er takknemlige for at juryen har gitt henne en avslutning på saken og rettferdighet etter en skandaløs og voldelig forbrytelse, sier statsadvokat Jeff Rosen i en uttalelse.

En av Stubblefields advokater, Allen Sawyer, står fast ved at klienten er uskyldig.

– Vi har mye informasjon som juryen ikke fikk tillatelse til å se, og som vi tror kunne hatt en virkning på avgjørelsen deres, sier Sawyer og fortsetter:

– Vi vil fortsatte å kjempe for mr. Stubblefields uskyld, skriver The Guardian.

NFL-stjernen spilte sju år i San Francisco 49ers, tre år i Washington Redskins og ett år for Oakland Raiders. Han ble kåret til årets forsvarsspiller i 1993 og 1997.

