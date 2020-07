Diamond League-stevnet i Brussel går for lukkede dører

NTB Sport

Det bekreftet arrangørene i en uttalelse tirsdag.

– Helsen og sikkerheten til tilskuerne, utøverne og personalet er vår største bekymring og prioritering, sa stevnedirektør Cedric Van Branteghem.

Den belgiske regjeringen har fortsatt ikke kommet til en avgjørelse om hvorvidt fansen kan returnere til tribunene fra og med september. I og med at Diamond League-stevnet er planlagt avviklet 4. september, valgte arrangørene å være på den sikre siden.

– Fra et praktisk synspunkt var det best å bestemme seg nå for å tydelig kunne kommunisere med fansen og publikum om billettsaker.

Diamond League-sesongen er planlagt å starte igjen i Monaco 14. august, men en rekke stevner utover høsten er allerede avlyst.

Totalt er fem av de opprinnelige 15 stevnene, blant annet stevnet i London, avlyst.

I tillegg er to av stevnene, Bislett Games i Oslo og stevnet i Zürich, blitt arrangert på alternative måter.

