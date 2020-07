Double Exposure vant Hugo Åbergs Memorial, Ecurie Ds seiersrekke brutt

NTB Sport

Ecurie D kom til Jägersro travbane i Malmö for å kjempe om seierspremien på 1,609 millioner svenske kroner, eller akkurat 1000 kroner per meter i sprintløpet. Bak seg hadde hesten 11 seirer på 11 starter, som hadde gjort den til en av Europas fremste snakkhester, og etter manges mening den beste hesten.

Tirsdag fikk ikke fireåringen med seierskampen å gjøre i sitt første møte med den eldre europaeliten. Ecurie D startet som favoritt fra bakspor, men fikk dårlige rygger og var aldri med i seierskampen.

– Det var et ganske kjedelig løp for oss, men han gikk en fantastisk sisterunde. Løpet var egentlig over fors oss etter 200 meter. Jeg er superfornøyd med hesten, men superskuffet over resultatet, sa kusk Erik Adielsson ifølge Aftonbladet.

Ecurie D trenes i Norge av Frode Hamre.

Seieren i Hugo Åbergs Memorial gikk til Double Exposure med Örjan Kihlström i sulkyen, foran norskfødte Cokstile og med Tae Kwon Deo på tredjeplass.

