Bournemouth vurderer erstatningskrav etter måltabbe

Det skriver Sky Sports tirsdag.

Bakgrunnen er 0-0-kampen mellom Aston Villa og Sheffield United 17. juni. Et oppgjør Sheffield United skulle ha vunnet 1-0. Med seier til United ville Joshua King og Bournemouth berget Premier League-plassen på målforskjell foran Villa.

Ørjan Nyland falt inn i mål sammen med ballen etter et frispark fra Sheffields Oliver Norwood like før pause. TV-reprisen avslørte at ballen var klart over streken, men Hawk-Eye-systemet som skal fortelle om ballen har vært i mål eller ikke, reagerte ikke.

Etter kampen kom Premier League med en beklagelse. Samtidig ble det framført en forklaring på feilen, der det het at spillerne på banen i den aktuelle situasjonen var plassert slik at de blokkerte for Hawk-Eye-teknologien.

Også selskapet bak den tekniske løsningen la seg flat.

Bournemouth har ennå ikke gått juridisk til verks, men avgjørelsen rundt hva klubben skal gjøre skal tas på et styremøte i løpet av de kommende dagene.

«The Cherries» skal også diskutere framtiden til manager Eddie Howe og klubbens økonomiske situasjon etter nedrykket.

